Revelan todos los detalles sobre la ruptura amorosa de Kendall Jenner y Ben Simmos

La discreción caracterizó a la relación entre Kendall Jenner y Ben Simmons, sin embargo su ruptura no ha sido igual, pues la joven supermodelo ya ha sido vista con otro chico, pese a que el fin de su relación apenas acaba de suceder.

Todo esto nos hace preguntarnos:¿Qué fue lo que ocurrió?, una fuente cercana al clan Kardashian le reveló todos los detalles a la revista Hollywood Life.

Kendall Jenner estaría dispuesta a regresar con Ben Simmons

“Ben y Kendall se separaron antes de la Met Gala. Siguen en buenos términos y se han mantenido en contacto. La distancia fue el principal factor para que terminaran, Kendall vive en Los Ángeles y Ben en Philadelphia”, reveló la fuente.

También afirmó que “a ella le importa Ben, siempre le gusta terminar sus relaciones de la mejor manera. Ella sabía que tendría que hacer varios viajes fuera del país y pensó que sería mejor si se daban su espacio“.

Además de las ocupaciones de Kendall, Ben tiene nuevos enfoques profesionales, ya que el jugador de baloncesto quiere crecer en el deporte que practica.

“Ben quiere mejorar en el baloncesto personalmente y como equipo y sabe que no podrá dedicar el tiempo que necesita una relación cuando está preocupado por el baloncesto. Este año que viene es un gran año de contrato para Ben, buscará firmar un gran acuerdo lucrativo y quiere mostrar a su equipo la devoción que tiene por ellos y no estar en las noticias por las razones equivocadas“, dijo.

Pese a todo, ninguno de los dos está cerrado a retomar su relación, pues ambos se siguen apreciando y respetando.

“No es algo que sea seguro o permanente. Por el momento, vivirán vidas separadas y verán si la ausencia hace crecer el cariño o no. No hubo un gran golpe ni nada por el estilo y hay una gran posibilidad de que puedan volver a estar juntos en el futuro, pero en este momento solo era algo que no iba a funcionar y, afortunadamente, ambos son lo suficientemente maduros“, detalló la fuente a HollywoodLife.

