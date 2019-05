‘Reas’, la serie de Netflix que amarás si te gustó OITNB

Con la temporada final de Orange is the new black por estrenarse, miles de fanáticos de la serie quedarán huérfanos y hambrientos por una historia similar, cosa que Netflix sabe muy bien y por eso estrenó ‘Reas’.

La serie ‘Reas’ es un vistazo más real al mundo de las mujeres en prisión que el ofrecido por las chicas de Lichtfield. Acá vemos a mujeres en la vida real, su sinopsis dice “En la cárcel del condado de Sacramento, las reclusas luchan por el poder y se oponen a la autoridad, mientras intentan impedir que el encierro les quite el brillo”.

No por ser verdadero pierde trama, nos muestra un lado que muy poco se ha visto en la ficción o incluso en los noticieros: el oscuro mundo de las prisiones femeninas. Cómo estas forman amistades para toda la vida, buscan aliarse con las presas más fuertes y así poder sobrevivir, la lucha de algunas por demostrar su inocencia y otras historias que de seguro te dejarán pegada a la pantalla de tu televisor.

Netflix continúa innovando con su contenido real, no es el primer reality que estrena la plataforma. Muchos de sus documentales han ganado premios a nivel internacional y ya hay otras producciones igual de atrayentes que esperan por ti.

