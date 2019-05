Recrean la muerte de la princesa Diana para un parque temático y causa molestias

A lo largo de los años, tanto el príncipe Harry como el príncipe William se han abierto sobre la pérdida de su madre, la princesa Diana, y Will incluso dijo la semana pasada que era "un dolor sin igual".

Y aunque uno podría pensar que lo adecuado es respetar su experiencia y tratar la muerte de la princesa Diana con un cierto tacto, el National Enquirer ha decidido hacer las cosas de manera diferente y convertir su muerte en una atracción del parque temático.

El tabloide está abriendo un parque temático llamado "National Enquirer Live!" en Tennessee, y si crees que su atracción Princess Di suena mal, lo que el gerente de entretenimiento Robin Turner tiene para decir no te hará sentir mejor.

Fanáticos de la princesa Diana piden respeto

Robin describió la atracción como un modelo de computadora en 3-D para The Daily Beast, diciendo: “Se proyecta, y ves los edificios y todo en una presentación en 3-D. Y muestra el camino al salir del hotel Ritz, y los paparazzi que la persiguen, y el destello que creemos que cegó al conductor, y cómo sucedió. Sin embargo, no hay sangre, no hay nada de eso. Ves el accidente de coche a través de la animación por computadora”.

Después del viaje los asistentes "serán encuestados sobre lo que crees que fue la causa de su muerte y quién estuvo detrás de él. Hacemos preguntas como '¿Crees que los miembros de la familia real están involucrado?', ‘¿Crees que estaba embarazada?’ Todo lo que hacemos es hacer preguntas sobre: ​​¿cuál es tu opinión?”.

