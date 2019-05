Lamar Odom reveló el "cruel" comportamiento que Khloe Kardashian tuvo mientras estaba al borde de la muerte

Mientras que Lamar Odom estaba luchando por su vida en el hospital, Khloe Kardashian y Kris Jenner tuvieron una pelea explosiva con sus familiares según reseñó el portal RadarOnline.

En su próxima memoria, Darkness To Light, el jugador de baloncesto finalmente se reveló que Khloe prohibió que su familia lo visitara en el hospital después de su sobredosis casi fatal en un burdel de Nevada.

“Tuve primos y amigos de la infancia que esperaban durante horas y que fueron sacados de la fila por mis famosas cuñadas. Obviamente, no tenía idea de lo que estaba pasando", escribió Lamar. "Ella nunca había conocido a la mayoría de mi familia".

Lamar luego golpeó a su ex suegra por hacer lo impensable cuando finalmente se le concedió acceso a su tía JaNean junto con sus dos hijos, Lamar Jr. y Destiny Odom.

Lamar Odom y Khloe Kardashian se divorciaron

"Cuando JaNean salió de mi habitación, fue al área de espera al otro lado de la partición de vidrio y tomó asiento: el mismo asiento en el que Kris Jenner había estado sentado durante horas", escribió.

"Cuando Kris volvió del baño, se acercó a JaNean. 'Ese es mi asiento', dijo Kris, "continuó Lamar.

Khloe intervino e intentó expulsar a JaNean de la sala de espera del hospital, escribió su ex esposo.

"¡No serás su familia!" Lamar dijo que su tía le gritó a Khloe.

También en el hospital, Lamar afirmó que la misma tía gritaba insultos a Khloe y Kim Kardashian abre una nueva ventana. Cuando finalmente se le permitió ver a Lamar en su habitación por primera vez. La tía despreciada le dijo a las estrellas de Keeping Up With The Kardashians que son "más lindas en la televisión".

