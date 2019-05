VIDEO: Papá de Karol G impacta con su talento para el canto muestra su nuevo tema en redes sociales

View this post on Instagram

Como les prometí e informe, que estaba preparando un proyecto de MOTIVACIÓN PERSONAL, para todos mis seguidores TALENTOSOS , hice una composición en salsa “ ojo apenas es la Maqueta”, grabada en Palma Producción Studios de @golpeagolpe con la dirección de @mrdec1 y @mahomiangeles ,con el propósito de cederla a un grande como @marcanthony , Víctor Manuel o Gilberto Santa Rosa, será que lo lograre ?. De lo contrario la haremos con el Maestro @diegogaleglobal o los Niches y este servidor , y así seguir motivando a todos los nuevos talentos que cada día, sueñan haciendo lo que a mi me apasiona , LA MÚSICA , No paremos de Soñar y tranquilos que el tiempo de Dios es perfecto🙏🏻.Palante chicos y chicas 💪💪🎤🎼🔥🔥🔥🔥