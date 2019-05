4 teorías conspirativas sobre "Chernobyl", el mayor desastre medioambiental de la historia

Ahora que HBO ha traído a la pantalla chica una serie bajo el nombre de "Chernobyl", los fanáticos de la historia han estado a la expectativa, despertando el interés en lo que ocurrió aquel fatídico día. Protagonizada por Jared Harris (Mad Men), Stellan Skarsgård (River) y Emily Watson narra la historia de unos científicos que investigan la verdadera magnitud del desastre, la cual es desestimada por las autoridades de la planta y de los militares, situación que en la vida real provocó la muerte de tantas personas.

Aquí te dejamos una serie de teorías conspiratorias y mitos más fascinantes en torno a lo que ocurrió en Chernobyl.

Chernobyl no fue un accidente.

Una razón por la que muchos creen que Chernobyl no fue un accidente fue el hecho de que el gobierno ucraniano intentó cubrirlo completamente, fue Suecia la que informó al mundo de la explosión. Cuando uno de los empleados pasó por los monitores de radiación en Forsmark, la segunda planta nuclear más grande de Suecia, las autoridades notificaron a la alarma, que pronto descubrieron que la fuente estaba a unas 600 millas de distancia en Chernóbil.

"El desastre de Chernobyl en la Ucrania soviética el 26 de abril de 1986, no fue un accidente. Fue un experimento intencional realizado por el" ex "gobierno comunista en Moscú para acumular conocimiento sobre los efectos de la contaminación radiactiva", escribió un teórico de la conspiración. "¿Por qué motivo? Para prepararme para luchar y sobrevivir a una guerra nuclear global".

El accidente se debió a que la URSS estaba haciendo experimentos militares

Según explican, el accidente ocurrió cuando se estaban haciendo pruebas en la planta. Estas pruebas tenían el objetivo de optimizar y probar el funcionamiento de la planta. Pero las teorías de conspiración suponen que existía un conocimiento previo del gobierno y una experimentación siniestra después del hecho, que implicaba al gobierno estadounidense también. El gobierno soviético sabía que ocurriría, por ello, se compara con lo sucedido en el ataque de las Torres Gemelas, en Nueva York.

"No fue un accidente, fue un terremoto. Algo sucedió en el núcleo de la Tierra . Las fuerzas geofísicas y cosmofísicas estaban en acción. Los militares lo sabían de antemano, podrían haber advertido a la gente, pero todo se mantiene en secreto muy estrictamente ", dicta la teoría.

También se dijo que incluso establecieron campamentos detrás de Chernobyl donde iban a ubicar a los que recibieron altas dosis de radiación y que los residentes de las ciudades afectadas por las consecuencias serían enviados a Siberia y obligados a vivir en los cuarteles del campo de trabajo que aún permanecían en pie ante el gobierno de Joseph Stalin.

El accidente fue inducido por un alto cargo del Politburó (Buró Político, se refiere al máximo órgano ejecutivo de distintos partidos políticos, especialmente de partidos comunistas) soviético para tapar otro tipo de desastre. Está relacionado con el proyecto fallido del Duga-3, un complejo sistema de radar que durante sus años en funcionamiento emitió una extraña señal de baja frecuencia perceptible en todo el mundo. Esa señal acabó siendo conocida como 'pajaro carpintero'

Hay animales mutantes caminando por la zona

Según afirman algunos, supuestamente la radiación no le afecta a los animales, por ello en Chernobyl pueden habitar comunidades de diferentes especies animales.. En realidad no es que la radiación no afecte a los animales, sino que ésta mata menos animales que el hombre. Varios teóricos de la conspiración hablan sobre criaturas con mutaciones, incluso algunos afirman que se trata de "monstruos" de los cuales se desprenden mitos como el del "Chupacabras". No hay evidencia de animales mutantes, de hecho, las investigaciones científicas muestra que -de hecho- la zona se ha convertido en un refugio de vida silvestre.

Presencia extraterrestre

La mayoría de las teorías de conspiración inevitablemente llevan hacia la "vida extraterrestre" que ronda la zona e incluso afirman que fueron estos los que lo ocasionaron. Varias personas afirmaron, después del hecho, haber visto platillos volantes sobre la estación de energía en las horas previas a la explosión. Dado que los ovnis a menudo se combinan con encubrimientos del gobierno, surgieron rumores de "un experimento cósmico que se está realizando sobre nosotros".

¿Es seguro Chernobyl, hoy día?

Accidente o no, no hay duda de que las condiciones que todavía existen dentro de Chernobyl y las áreas circundantes no son las mejores. Si bien se reabrió como una atracción turística en 2011, hay reglas estrictas para visitar. Junto con la necesidad de un pase de un día para ingresar, existen áreas restringidas como el "cementerio de máquinas" y el ingreso a la zona de exclusión sin un operador turístico, y el equipo apropiado puede ser mortal.

"El área inmediata alrededor de Chernobyl tendrá que permanecer vacía durante al menos 3.000 años debido a niveles de contaminación peligrosamente altos, prueba, dicen algunos opositores, de los peligros a largo plazo de la energía nuclear", informó el CS Monitor.