La importante cena real a la que no está invitada Meghan Markle y Kate Middleton se presentará como la futura reina

Kate Middleton solo ha sido vista con una tiara un par de veces, y el 3 de junio, usará un top brillante una vez más para un banquete estatal en el Palacio de Buckingham para la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, un evento al que no fue invitada Meghan Markle.

La reina organizará un almuerzo privado temprano para el presidente y la primera dama. Posteriormente, Trump y su esposa Melania se unirán al príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, para tomar el té en su residencia cercana, Clarence House.

Se dice que el príncipe Harry se unirá a la familia real para el almuerzo privado sin su esposa Meghan Markle, quien actualmente está de permiso por maternidad después de dar a luz a su hijo Archie el 6 de mayo. Ni el duque ni la duquesa de Sussex estarán en el banquete estatal más tarde, sin embargo, tanto Kate como el príncipe William estarán presentes.

