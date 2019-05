FOTO: Kendall Jenner supera su ruptura amorosa con un lujoso viaje junto a otro chico

Kendall Jenner está haciendo de las suyas luego de haber roto su relación Ben Simmons. La supermodelo se fue de viaje a Monaco junto a Luka Sabbat y, por si fuera poco, posó para los paparazzi con señales particulares que, probablemente, van dirigidas a su ex.

Podrían ser dos chicas que se divierten, pero considerando que la temporada de Ben terminó recientemente, es posible que Kendall esté tratando de demostrar que su vida feliz aunque su relación haya terminado.

Kendall Jenner buscó en una de las naciones más ricas del mundo para atravesar su ruptura amorosa junto a un chico con el que claramente está muy cerca, Luka Sabbat.

Kendall Jenner Looks Happy In Blue Bikini While Hanging With Luka Sabbat After Ben Simmons Split https://t.co/XIyQ7jhTxy #Hollywood #CannesFilmFestival pic.twitter.com/ziYPdQ6a5O

— Stasee (@ehadshealth) May 23, 2019