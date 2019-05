El increíble parecido que no habías notado entre la ex de Joe Jonas, Taylor Swift, y su esposa, Sophie Turner

Taylor Swift y Sophie Turner intercambiaron sonrisas durante una entrevista conjunta en el episodio del viernes de The Graham Norton Show, e incluso tocaron peinados a juego, gracias al nuevo flequillo de Turner, lo cual hacía que tuvieran un increíble parecido.

La actriz de 23 años, que apareció en el programa con sus miembros del elenco de Dark Phoenix , está casada con el músico Joe Jonas, con quien Swift salió hace más de una década, mientras que ambos eran adolescentes.

Aunque Turner y Swift se hermanaron con su flequillo rubio, la cantante llevaba un vestido rosa brillante de manga larga, mientras que la actriz lució una chaqueta y pantalones de terciopelo oscuro.

La exnovia de Joe Jonas y su esposa tienen el mismo peinado

TAYLOR SWIFT Y SOPHIE TURNER SENTADAS EN EL MISMO SOFÁ pic.twitter.com/Dow1j6gEI8 — jack (@houjack) May 23, 2019

Swift, de 29 años, luego habló de Instagram sobre Turner y el Elenco de Dark Phoenix y escribió: "Me siento muy afortunado de haber sido invitado la misma noche que @sophiet, Michael Fassbender, @Jessicachastain y @Jamesmcavoyrealdeal. Dulce, ahora solo quiero caminar gritando GO SEE DARK PHOENIX".

Por caprichos del destino la cantante y la actriz coincidieron en el programa 'The Graham Norton Show'https://t.co/wCcrIshUzi — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 24, 2019

A principios de este mes, Swift apareció en The Ellen DeGeneres Show, donde reveló que lamentaba haber criticado a Jonas en la televisión nacional por romper con ella a través del teléfono en 2008.

TAYLOR SWIFT Y SOPHIE TURNER ABRAZÁNDOSE Y SIENDO HERMOSAS JUNTAS TIENEN MI CORAZÓN ENTERO pic.twitter.com/y1JfoiwbFr — agüs (@karlasdebility) May 25, 2019

"Probablemente, cuando me guste, ponga a Joe Jonas en su programa", le dijo a DeGeneres. "Eso fue demasiado. Sí, eso fue demasiado. Tenía 18 años. Nos reímos de eso ahora, pero eso era insidioso… solo cosas de adolescentes allí".

