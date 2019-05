Frida Sofía revela el sufrimiento que vivió en su infancia por culpa de su mamá, Alejandra Guzmán

La polémica entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía sigue, luego de que el pasado Día de las Madres, la joven de 27 años compartiera una imagen con un cruel mensaje hacia la cantante.

“Endereza tu vida por el bien de tus hijos, sus mentes son frágiles y sus emociones son profundas. No destruyan con palabras su mentalidad”, se lee en la publicación. La cantante se limitó a decir que "le mandaba un beso donde quiera que estuviera".

Las declaraciones de "La Guzmán" sobre lo que le dedicó su hija, dejaron entrever que se encuentra distanciadas pues además, salió a la luz un escándalo en torno a una supuesta relación con un ex novio de Frida.

Ahora, la primogénita de la intérprete de "Reina de Corazones" asegura que sufrió maltrato cuando era niña y que sufrió los excesos de su madre.

“Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.D…. de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”, relató Frida Sofía en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con 'Suelta la Sopa' Frida no sólo habló sobre la supuesta relación de su madre con uno de sus ex novios y la forma en la que provocaba a los hombres con los que salía (Frida) sino que además, reveló todo el sufrimiento.

"Me amarraban en la rodilla, horrible. Mi mamá no estaba y cuando llegaba, llegaba enfiestada".

Los usuarios de redes sociales cada vez han demostrado más empatía hacia la joven y plasmaron su apoyo..

"Ella necesita hablar. Qué sabroso es juzgar. Necesita sacarlo todo para sanar. Si es asi pues respeten. No te gusta no veas la noticia", "Frida ya no te llenes de veneno deja salir todo. Y todos esos que te hicieron daño incluida tú disque madre la van a pagar el doble", "La madre nunca a actuado como debe ser, viene cargando un pasado similar pero… no es excusa pudo , debió haber cambiando la historia, esta niña vive un inmenso dolor".

Desde niña, Frida estuvo presente en la ajetreada vida de su madre, quien no dejó de trabajar durante todo su embarazo y hasta dar a luz. De hecho, Frida hizo su primera aparición pública a los pocos meses de nacer, en los brazos de su madre durante el programa "Siempre en Domingo".

Frida siempre fue una niña traviesa e inquieta, al igual que su madre cuando era niña y acompañaba a Silvia Pinal a los foros de televisión. Siempre se mostró curiosa y con gran facilidad para expresarse ante la cámara, con lo que demostró que podría desarrollarse en el mismo medio y continuar con el legado de las Pinal.

Sin embargo, los recientes problemas con Michelle Salas, su tía Sylvia Pasquel y su madre Alejandra Guzmán, es claro que Frida no quiere tener nada que ver con dicha Dinastía.