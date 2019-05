¡Adiós Oriana! Esta es la nueva pareja de Luis Mateucci

"Yo ya la olvidé, ya pasé página". Con esta frase, Luis Mateucci dio por cerrado su capítulo con Oriana Marzoli, quien saltó a la fama debido a las fuertes polémicas que protagonizó en algunos realitys chilenos. Y es que el argentino se está dando una nueva oportunidad en el amor, con una modelo de origen polaco.

Se trata de Mónika Kinga, una joven que actualmente reside en España. La modelo mide 1.90 metros de altura y además posee casi 60 mil seguidores en Instagram.

"Estoy con ella que vive en España y es modelo. Nada serio tampoco, estamos saliendo, somos buenos compañeros, salimos de fiesta, vamos a entrenar, no es mi novia ni nada, es una pareja de amistad por ahora. Que en algún momento podamos tener algo más, no lo sé, pero hoy noviazgo no… Estamos bien", dijo en conversación con el portal de Mega.

Sobre qué cosas le gustan de la joven, Luis Mateucci reconoció que además de su físico, está encantado por su personalidad. "En principio me gustó su cuerpo impresionante, mide 1.90, tiene una cara hermosa… Ahora la he aprendido a conocer y es un tipo de chica distinta a lo que había estado antes. No es tan intensa, más fría, no se mete tanto en mis cosas, es completamente diferente al tipo de relaciones que había tenido. Es muy linda, llama mucho la atención", señaló.

Revisa a continuación las mejores imágenes de Mónika Kinga:

