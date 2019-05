Will Smith no disimuló los celos por el sensual vestido que su hija usó

El estilo de Willow Smith

La hija más pequeña de Will Smith ha dejado de ser una niña. Willow ya cumplió 18 años, y mostró ser una talentosa jovencita que llegó al espectáculo Hollywoodense a romper con todos los estereotipos.

Con un estilo único ha impresionado a sus ya múltiples admiradores. Recientemente acompañó a su papá, junto a toda su familia, al estreno de Aladdín. Ahí demostró que la infancia ya la dejó atrás totalmente para convertirse en una guapísima mujer.

Sin embargo, Will Smith continúa un poco receloso al cambio y no dudó en bromear de forma protectora con su hija. Mientras fotografiaban a la familia, el actor no dudó en tapar las piernas descubiertas de su hija.

Jada, Trey, y la propia Willow no dudaron en soltar una carcajada que fue captada por los medios. Al parecer, no importa cuánto tiempo pase, para Will su pequeña hija siempre será eso, una pequeña.

Por eso fue muy divertido para el público verlo con el entrecejo fruncido tapando a su hija. Aunque evidentemente fue una broma, los comentarios abundaron en la tan simpática postal, alabando la actitud protectora del famoso y su sentido del humor.

La familia Smith, una vez más, se robó la cámara en la alfombra roja del filme.

