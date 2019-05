Después de mucha especulación, las hermanas del fallecido artista se manifestaron. ¡Se despacharon! Hermanas de Legarda criticaron a Luisa Fernanda W.

La muerte de Legarda, ocurrida hace tres meses, ha dejado mucho de que hablar.

Luego de que Luisa Fernanda W anunciara que la familia de él no estaba de acuerdo con el video de 'Me sigues queriendo', los comentarios sobre la relación que tienen no se han hecho esperar.

Pues bien, luego de muchas especulaciones por fin se conoció lo que realmente piensan de Luisa Fernanda W.

En un video que realizó Daniela Legarda por medio de sus cuenta de Instragram, contó que "no tenía problema con 'Lu"".

Pero, aún así, se refirió a lo que le molestaba con la 'youtuber':

"Tampoco voy a decir que me gusta como ella piensa, como ella actúa, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo un corazón muy grande, no tengo un problema con ella, pero no soy su fan número uno", comentó.