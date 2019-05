Ahora los fans piden que Taylor Lautner sea el Joker en la nueva cinta de "Batman"

Desde que se dio a conocer que Robert Pattinson podría interpretar al nuevo Batman, los fans del superhéroe estallaron en su contra. Sin embargo, las fans de Twilight parecen querer que otro miembro de la saga de Twilight lo acompañe: Taylor Lautner.

Al parecer, el Internet no olvida la euforia Twilight y consideran que no es tan descabellado contar con el "sensual hombre lobo" como archienemigo del "hombre murciélago". ¿Te imaginas?

Why is everyone snoozing on this? Taylor Lautner is the JOKER! pic.twitter.com/1nGqUWfkwU

— Justin Kowalski (@J_Rocka) May 17, 2019