Aquí los documentales que llegan a Netflix México en junio

En el mes de junio, Netflix ampliará su catálogo para los amantes de las producciones documentales con éxitos de los últimos años, así como films originales de la plataforma streaming.

Junio será un buen mes para los amantes de la música y los apasionados del misterio, pues los estrenos de Rolling Thunder Revue: una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese y Bob lazar: area 51 & flying saucers serán el centro de atención en cuanto a estrenos este mes.

Estos serán los estrenos de junio en Netflix

Rolling Thunder Revue: una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese

Captura el espíritu problemático de América en 1975 y la música alegre que Dylan realizó durante el otoño de ese año. Parte documental, parte película de concierto, parte fiebre sueño, 'Rolling Thunder' es una experiencia única, del maestro cineasta Martin Scorsese.

Bob Lazar: area 51 & flying saucers

En 1989, el físico Bob Lazar publicó la historia del Área 51 y el trabajo del gobierno de los EE. UU. En naves extraterrestres. Sonó el silbato, sorprendió al mundo, luego se quedó en silencio, hasta ahora.

Otros programas especiales que se estrenarán

El stand up está de moda y Netflix no se olvidó de los amantes de la comedia para este mes, por el contrario ofrecerá varios shows para divertir a todos los usuarios.

Daniel Sosa: Maleducado

En su segundo especial de pie, Daniel Sosa recuerda su infancia, reflexiona sobre las tradiciones mexicanas y señala el problema con el "coco".

Adam Devine: Best Time of Our Lives

El actor y comediante Adam Devine despliega todo su talento y su energía en este especial de stand-up filmado en Omaha, Nebraska, su ciudad natal.

Las películas que se estrenan en Netflix México para junio Lo mejor del cine mundial se estrena en junio para los usuarios de Netflix México

El chef show

El escritor, director y entusiasta de la comida Jon Favreau y el chef Roy Choi exploran la comida dentro y fuera de la cocina con chefs y famosos famosos.

Te mostramos en video: