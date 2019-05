Netflix: Temporada final de ‘Orange Is The New Black’ será en julio

El programa que ayudó a lanzar la gran resolución de transmisión de Netflix está llegando a su fin. Orange Is the New Black debutará su séptima y última temporada en Netflix el 26 de julio.

"Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella", en la temporada final, según la descripción de Netflix.

"La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia de vida, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y lidian con la realidad de su lugar en este mundo".

Orange Is The New Black se estrenará el 26 de julio en Netlix

Esta serie se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio de 2013. ​ Se basa en el libro autobiográfico de Piper Kerman Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel.

Orange Is The New Black se centra en Piper Chapman, quien es una joven oriunda del estado de Connecticut que lleva una vida personal y laboral altamente satisfactoria y estable. Sin embargo, un hecho que creyó haber dejado atrás en el pasado regresa para dar un rumbo impensado a su vida: es detenida por causa de un delito relacionado con el contrabando de drogas que cometió hace cerca de una década junto con Alex Vause.

