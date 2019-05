Luis Mateucci por supuesta infidelidad de Oriana Marzoli con Alex Consejo: "Ella necesita un títere"

Hace aproximadamente una semana, Oriana Marzoli confesó que le había sido infiel a Luis Mateucci con Alex Consejo, con quien estuvo en el reality Doble Tentación, de Mega.

La polémica declaración fue hecha en su programa de YouTube MtMad, en un episodio que contó con la participación del español.

"Yo sentía todavía por Alex, yo no había todavía superado el tema Alex, porque cuando yo me dejaba con Luis, yo volvía con Alex. Ahora me confieso por primera vez en la vida", comentó Oriana, aludiendo al encierro en el programa.

"También voy a confesar que alguna vez debajo de las sábanas pues sí me liaba con Alex. Pero ya sabéis, yo tenía que disimular", agregó entre risas. Y es que, en ese momento, la venezolana se encontraba en una relación con Mateucci.

Sin embargo, estas palabras llegaron a oídos del mismo aludido, quien se refirió al tema este miércoles en conversación con Intrusos, de La Red.

"Yo ya la olvidé, ya pasé página", señaló el argentino, revelando que Oriana se le acercó una vez para pedirle que mantengan una buena relación.

Respecto a la confesión de infidelidad, Luis Mateucci dijo no creerles. "Oriana necesita un títere que le haga caso. Qué otro mamucho le puede hacer caso… Eso es un juego de niños, es para un programa que ella hace por Youtube", expresó.

"No le tocó nada, conozco a Oriana. Y si la hubiese tocado, ya está", agregó categóricamente.

