Televidentes se quejan y dicen que extrañan esto en El Desafío.

View this post on Instagram

Hoy recibí muchas preguntas sobre mi maternidad… qué quisieran saber, escriban todas sus preguntas aquí 👇🏻y organizo un en vivo para responderles, yo también haré las mías para que me cuenten sus experiencias 😁🤰🏼👶🏼 Los leo… . . Mi Overol 👖: @studiofcolombia 📸: @hernanpuentes 💄: @juanitomasa1