¡Idénticas! Rumores apuntan a que Demi Lovato interpretaría a Selena Quintanilla en Netflix y el parecido es impresionante

Demi Lovato podría ser la actriz elegida para interpretar a la reina del tex-mex, Selena Quintanilla en la serie original de Netflix.

Hace algunos meses, la compañía de streaming anunció que se encontraba trabajando en la producción de una nueva serie para reflejar la vida de la leyenda musical que fue asesinada a los 23 años.

Ahora los rumores de que Lovato pueda encarnar este papel se desataron luego de que una youtuber llamada Sumer Raeann compartiera en Instagram una foto de la ex chica Disney usando una playera con la imagen de Selena Quintanilla.

there’s no one more fit for the role of selena quintanilla than demi lovato. SHE’S LITERALLY HER LONG LOST DAUGHTER pic.twitter.com/bknBNFXwvj

— ziya (@sobervatos) May 19, 2019