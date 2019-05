"See You Yesterday" es la serie de Netflix que le recomendaríamos a nuestra yo adolescente

See You Yesterday es la nueva serie de Netflix que no podemos dejar de ver, no solo porque nos regresa a la nostalgia de los viajes en el tiempo, sino también porque nos ha enamorado con uno de los personajes femeninos más fuertes, una lección sobre la familia y la importancia de la amistad en las situaciones más adversas.

See You Yesterday Netflix

See You Yesterday cuenta la historia de Claudette (C.J) y Sebastian dos brillantes alumnos de preparatoria que sueñan con asistir a las Universidades más prestigiosas de Estados Unidos para convertirse en científicos, a pesar de vivir en uno de los barrios más pobres ambos usan su talento para construir dos máquinas del tiempo con solo mochilas y partes de computadoras, aunque esperan que este invento les consiga becas para cumplir sus sueños, todo cambia cuando el hermano de la protagonista es asesinado por un policía, entonces C.J intentará usar su máquina del tiempo para salvarlo.

See You Yesterday Netflix

Más que sumergirse en los detalles de los viajes en el tiempo que se han repetido miles de veces en la pantalla, "See You Yesterday" retrata el poder de creer en si mismo, Claudette a pesar de ser una tan solo una niña de 16 años se sabe capaz de lograr todo lo que se proponga, su familia y conocidos viven asechados por la policía atrapados en medio de la pobreza y la discriminación racial, pero esto no le impide lograr construir la maquina del tiempo sin más recursos que las viejas piezas de computadoras que repara para sus amigos, una vez que la violencia le arrebata a su hermano ella busca por todos los medios recuperarlo para salvar a su familia al mismo tiempo que aprende que todo tiene consecuencias.

See You Yesterday Netflix

Al mismo tiempo, la serie resalta el poder de la familia que se elige, Claudette y Sebastián enfrentan solos al mundo, se protegen y aprenden a lidiar con las consecuencias de sus actos en un mundo en el que los adultos pueden hacer poco para cuidarlos.

