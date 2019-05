Llega a Netflix ‘El Cristal Encantado: la era de la resistencia’ precuela del clásico ‘La era de cristal’

View this post on Instagram

The Dark Crystal: Age Of Resistance has found its Gelfling heroes: @taron.egerton voices Rian, @anyataylorjoy voices Brea, and @nathalieemmanuel voices Deet. • #thedarkcrystal #thedarkcrystalnetflix#thedarkcrystalageofresistance #ageofresistance#taronegerton #rian #anyataylorjoy #brea#nathalieemmanuel #deet