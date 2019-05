El criticado vestuario que Galilea Montijo usó durante un programa para niños

"Amo lo que hago", expresó la conductora de televisión en la publicación donde mostró su vestuario.

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on May 19, 2019 at 7:22pm PDT

View this post on Instagram

A pesar de que los niños le han tomado cariño, ante muchos, es un error ponerla frente al programa debido a su exuberante figura y sensual estilo.

Han sido varias las emisiones en las que la tapatía ha sido criticada por su forma de vestir, sin embargo, fue durante la semifinal que desató una lluvia de comentarios negativos en redes sociales.

"Vulgarsona", "No sé porque no la visten apta para un programa de niños y no para cabaret", "Siempre inadecuada para dirigir el programa de niños!! Escotada y no se puede ni agachar!! Muy vulgar la verdad!", "No es in vestido para un programa de niños", fueron algunos de los comentarios que plasmaron los usuarios.