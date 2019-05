Cardi B es forzada a cancelar conciertos después de no tomar reposo por cirugías plásticas

El representante de Cardi B dijo que la cantante aunque estaba demasiado entusiasta al volver al trabajo no se tomó el tiempo necesario para recuperarse por completo luego de unas cirugías plásticas.

Su horario agotador le ha costado el cuerpo y le han dado estrictas órdenes médicas para que se retire del resto de sus actuaciones en mayo.

“Ella está muy decepcionada ya que odia decepcionar a sus fans. Les asegura que los verá en septiembre", dijo el representante a la revista Holywood Life.

Cardi B se sometió a un aumento mamario

Un representante de Royal Farms Arena le dijo a la revista que debido a "circunstancias fuera de su control", el 92Q Spring Bling protagonizado por Cardi B originalmente programado para el viernes 24 de mayo se pospuso hasta el domingo 8 de septiembre de 2019.

Aunque Cardi B parece estar en plena forma, la rapera de "Wish Wish", de 26 años, no se siente bien, según un nuevo informe de TMZ, que afirma que está sufriendo complicaciones debido a sus recientes cirugías estéticas.

A principios de mayo, Cardi confesó que se había sometido a una cirugía de aumento mamario, así como a una liposucción en su parte media. Los problemas reportados por sus cirugías se han vuelto tan graves, que Cardi no puede actuar en absoluto, dicen las fuentes a TMZ.

