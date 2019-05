FOTOS Irresistibles Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la alfombra roja de Cannes

Los actores Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se adueñaron este martes de la alfombra roja de Cannes, previo al estreno de la cinta que protagonizan titulada Once Upon A Time In Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

Las fanáticas estallaron al ver la camaradería de ambos actores, al compartir un abrazo a su llegada al festival de cine francés.

En su paso por la alfombra roja, también posaron al lado de la coprotagonista del filme, Margot Robbie.

De qué trata la nueva película de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Once Upon A Time In Hollywood cuenta la historia de la edad de oro de Hollywood a través de la visión de dos actores en ciernes, en un momento que también registró el impactante asesinato de la actriz Sharon Tate, perpetrado por Charles Manson, reseñó Daily Mail.

Todos los fanáticos están a la expectativa de la película que se estrenará el próximo 26 de julio de 2019.

Y Tarantino envió el siguiente mensaje para que el público no le dé spoilers a los demás: “Me encanta el cine. Te encanta el cine. Es el viaje de descubrir una historia por primera vez. Estoy encantado de estar aquí en Cannes para compartir Once Upon A Time… In Hollywood con la audiencia del festival. El elenco y el equipo han trabajado duro para crear algo original, y solo les pido a todos que eviten revelar cualquier cosa que impida que las audiencias posteriores experimenten la película de la misma manera. Gracias”.

