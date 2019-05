"No parece ella": pareja de Paloma Mami comparte y borra foto de la cantante tras impacto de sus fans

Hace solo unos días, salió a la luz el supuesto romance que estaría viviendo Paloma Mami con el modelo puertorriqueño Roa, quien protagonizó el último video clip de la cantante, "Fingías".

Hasta el momento, la relación no se ha confirmado, pero la pareja ha compartido varios registros juntos a través de Instagram Stories. Los últimos, fueron publicados por el joven en la misma plataforma, pero para la sorpresa de muchos, estos fueron borrados luego que los fanáticos de la cantante, notaran lo diferente que se ve en una de las imágenes.

Se trata de una fotografía tomada en primer plano, en la que aparece la joven siendo abrazada por Roa. "Esto es lo segundo más rico", escribió el modelo en la primera historia, mostrando un postre cubierto de salsa. "Y esto es lo primero", puso en la siguiente, mostrando a Paloma Mami.

Fue precisamente esta última fotografía la que dio de qué hablar, pues los fanáticos de la cantante señalaron que lucía muy distinta. Algo que hicieron notar de inmediato en el perfil del joven, que borró la imagen unos minutos después.

"No parece ella" y "Le ruego a Dios que no sea ella", dijeron algunos usuarios de la red social. "Esa misma cara puse cuando vi la historia entre tú y Paloma que no parecía Paloma y después la borraste. Foerte", y "Para qué borraste la foto con Paloma Mami", señalaron otros.

