Los memes que invadieron Twitter antes del episodio final de Game of Thrones

Desde rostros tristes hasta extrañas teorías invadieron Twitter este domingo, 19 de mayo, a pocas horas del tan esperado episodio final de Game of Thrones. Los fanáticos no se resistieron para hacer tendencia a la exitosa serie de HBO.

Aunque las críticas de la temporada final han sido muy divididas, nada logró restarle importancia al gran acontecimiento que responderá la pregunta que nos hemos hecho durante diez años: ¿quién se sentará en el trono de hierro?

Es el tema del que todos hablan en el mundo y los tuiteros sacaron a relucir todo su crear los más divertidos memes y extrañas teorías.

¿Quién se sentará en el trono de hierro en Game of Thrones?

Tonight’s finale might end up being a total disaster, but I am sure gonna miss this show either way!! Here’s one last illustration to honor my favorite lemon cake queen. #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/uVDp4j01uY — Katherine Kuehne (@katherinesketch) May 19, 2019

Entre los candidatos para sentarse en el codiciado trono de hierro están Daenerys Targaryen, John Snow, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Tyrion Lannister y hasta la misma Cersei, quien en el episodio final quedó bajo los escombros de todo un castillo derrumbado.

Estas teorías generadas por memes se han viralizado en internet con imágenes graciosas como es una mano que sale de unos escombros y que sostiene una copa de vino, lo cual hace alusión a que Cersei sobrevivió al derrumbe.

Cersei is not dead. Yet. You first heard it here😎😂#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/SXfhW3ZoQs — Lawrence Oni (@Flint_da_boss) May 19, 2019

Sin embargo, esto realmente es lo que menos le preocupa a los fanáticos. Muchos de ellos tienen el corazón roto luego de descubrir que la tan amada Daenerys Targaryen, en realidad es tan “Reina Loca” como lo fue su padre.

So the last episode and season of Game of Thrones is today.. #GameOfThronesFinalepic.twitter.com/4NRfBCjFh3 — 베리🍭| #DIONYSUS (@moongirry) May 19, 2019

Otro meme difundido masivamente implica que Bran Stark podría tomar el trono y los tuiteros crearon una imagen de un trono con características similares a la silla de ruedas del “Cuervo de Tres Ojos”.

Te mostramos en video: