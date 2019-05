¡Vergonzoso! Filtran fotos de Álex Rodríguez sentado en el retrete

View this post on Instagram

Filtran fotos íntimas de Alex Rodríguez en el baño de su residencia. El ex beisbolista fue captado por un fotógrafo mientras se encontraba sentado en el baño de su departamento en Park Avenue, Nueva York. De acuerdo a los informes de varias fuentes de prensa internacional, el novio de JLO y sus abogados ya se encuentran en búsqueda del autor de estas imágenes. ¿Qué les parece? #Arod #JLO #JenniferLopez #NewYork #Apartment #ParkAvenue #Elmundodelosfamosostv.