Adal Ramones hace una triste revelación sobre su encuentro con Luis Miguel

Adal Ramones sin duda alguna es uno de los conductores más famosos y queridos de México debido a su carisma y talento para hacer entrevistas únicas. Fue gracias al programa "Otro Rollo" que Adal se ganó el cariño del público, convirtiéndolo en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Sin embargo, a pesar de que a lo largo de las transmisiones estuvo frente a frente con artistas de talla internacional como Britney Spears y Bruce Willis, recordó una figura en especial que lo marcó: Luis Miguel.

El conductor se sinceró en el programa "La Saga", con Adela Micha, sobre un triste detalle que notó cuando entrevistó a llamado "Sol de México", y es que al parecer, detrás de toda su fama, se oculta una personalidad muy triste.

A pesar de que luis Miguel siempre ha sido muy hermético con respecto a su vida, en aquel entonces se recluyó y alejó de todos los medios siendo imposible conseguir una entrevista con él. Por suerte, la buena reputación y la simpatía de Adal, hicieron que el intérprete aceptara salir al aire con la condición de que fuera en una de sus casas.

"Tuvimos a Luis Miguel que no daba entrevistas. Muy chido, muy chido Luis Miguel, lo vi muy solo, muy solo. Lo acaba de contratar un amigo para Costa Rica y me dice 'Adal, está tan solo, tan solo, y me decía, ‘Adal, ven, te mando el boleto de avión y ven a platicar con él’

Para sorpresa de la periodista quien le dijo "¿es broma?", a lo que contestó: "No, no lo es".

Éstas fueron algunas de las declaraciones que Luis Miguel dijo en aquel entonces, cuando Adal Ramones le preguntó sobre lo que es la fama para él o si en algún momento ha querido escapar y tener una vida "normal".

"Mi vida personal la he guardado celosamente. Muchas veces sabes qué son verdades, qué mentira y a veces se mezclan pero nunca nadie sabe qué está solo que pasa en la vida de una persona. No me he dedicado para estar hablando de mi vida personal. Prefiero eso porque tu verdad es la más importante de todas. Trato mucho de proteger por las personas que formaron parte de mi vida"

"A veces he decidido irme solo y me he escapado. Me he ido a lugares completamente fuera de cualquier circulo que ha tenido que ver conmigo porque me da la libertad y encuentro paz"

Un año después, el conductor volvió a encontrarse con el intérprete, quien estaba promocionando su álbum "33". En dicha entrevista dejó más claro que nunca lo difícil que ha sido vivir sin su madre, Marcela Basteri.

Aunque el show nocturno era uno de los más vistos del país, tuvo que ser cancelado. En la misma entrevista con Adela, el conductor confesó que fue él quien pidió que se terminara ya que quería enfocarse en su vida.

