15 fotos que explican la divertida relación de Vadhir y Aislinn Derbez

🇲🇽Un día tarde pero: FELIZ CUMPLEAÑOS a mi complice de vida!!! A la única mujer con la que me puedo reír horas porque nos volvemos unos mensos y que también me puede aconsejar! Eres una fregona y estoy muy orgulloso de ti! Te amo a ti @aislinnderbez y a tu bendición Kai jajaja 🎁🎉🎈Parecemos príncipes árabes en esta foto jajaj KAI nos ve con cara de ridiculos por posar jaja . 🇺🇸One day late but: HAPPY B-DAY to my amazing sister! Shes always there for me when I need her for advice and it’s the only woman that I can laugh for hours with cuz we become kids together. Look at this picture, we look like some Arabian Prince of some sort lol. 🎁🎁🎉🎉 my niece just looks at us like wtf cuz we are posing… she don’t get it yet 😏 she will…