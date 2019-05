Fernando del Solar vuelve a Tv Azteca con un nuevo programa

View this post on Instagram

¡La familia de #TodoUnShowMX crece! 🙌🏻🎉📺 ¡@fernandodelsolar es nuestro nuevo conductor! 🙌🏻🎉🕺🏻 ¡No te pierdas esta nueva etapa a partir del 20 de mayo al terminar #VLA por @aztecauno! 📺