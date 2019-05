Antonella Ríos estrena cambio de look y genera opiniones divididas en redes sociales

Lo que se venía gestando desde hace un tiempo, hoy es oficial. Antonella Ríos dejó el castaño atrás y se unió al bando de las rubias, con un look que generó opiniones divididas entre sus seguidores.

La actriz publicó varios registros luciendo su nuevo cabello, el que complementó con un maquillaje de ojos en tonos azulados que logró resaltar sus rasgos naturales.

Las imágenes obtuvieron reacciones inmediatas por parte de los usuarios de Instagram. Sin embargo, no todas fueron buenas. Y es que muchos criticaron su cambio, debido a que la hace lucir muy diferente.

"No te pareces", "Tuve que leer el nombre para saber quien era!" y "No se ve mal, pero es como que no fuera ella. Quizás usó mucho filtro", fueron las observaciones que recibió.

Pese a esto, hubo quienes aplaudieron su atrevimiento y señalaron que luce muy bien. "Te ves suuupeeeeeerr linda!! Me encantó tu cambio!!!", señaló una persona, mientras que otra dijo: "Te miro y eres otra… Estás preciosa".

