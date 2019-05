Viñuela rompe el silencio tras polémica salida de Ivette Vergara del "Mucho Gusto"

Hace unos días, Ivette Vergara le dijo adiós al Mucho Gusto luego de seis años en pantalla. Una salida que no estuvo exenta de polémicas, especialmente por la breve despedida que le hicieron sus compañeros al aire, la que duró solo tres minutos.

Desde Intrusos, afirmaron que su partida estuvo motivada por la mala relación que mantenía con los otros miembros del equipo. Sin embargo, desde el canal explicaron que se debía al proceso de reestructuración que por estos días vive el programa.

Ivette Vergara negó los rumores y respondió con molestia ante los cuestionamientos del espacio farandulero. "Qué lata que pregunten esas cosas cuando, de verdad, tratan de ensuciar programas como el tuyo (Intrusos) algo tan bonito. Porque los rumores se deben reportear primero", dijo.

A días de esto, el animador José Miguel Viñuela, que además era compañero de la periodista en el matinal de Mega, se refirió al tema y lo calificó como un proceso difícil y doloroso. "Fue un golpe como el de Kathy (Salosny)", dijo en conversación con LUN.

"Me tocó la difícil misión de despedirla en pantalla, cuando quedaba poco tiempo y uno a veces no encuentra las palabras. Además tocó que Lucho (Jara) no está, la Karla (Constant) lleva poco tiempo, y yo también llevo menos que lo que llevaba la Ivette en el programa", comentó sobre el breve adiós que le dieron al aire.

Sobre los rumores de tensión en el equipo, Viñuela los negó rotundamente. "Yo desmiento esa información. No había ni una mala onda con la Ivette. Todos estamos expuestos a pruebas todos los días. Hoy fue ella, mañana puedo ser yo. Por eso, uno tiene que tratar de estar rindiendo lo mejor posible", señaló.

