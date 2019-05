El divertido sufrimiento de Selena Gomez para mantener su impecable look

El look de Selena Gomez

Es imposible no amar a Selena Gomez, y su simpática personalidad. Durante su primer festival de Cannes 2019 la actriz y cantante se ha dejado ver más hermosa que nunca. Con impecables atuendos nos ha conquistado.

El primero fue el favorito del público. Ella portó una falda blanca de tiro largo con una apertura en la pierna y un top a juego que dejaba ver su esbelta figura de forma muy elegante. Con un cinturón que marcaba su cintura y un hermoso collar hizo de su look uno perfecto.

Aunque bien dice el dicho que la belleza duele y no es fácil. No puedes lograr un look tan impecable sin un poquito de incomodidad, sobre todo cuando es un outfit tan entallado, y no quieres que nada le pase a tu atuendo.

Sin embargo, una vez más Selena presumió su personalidad estoica y muy divertida. Sin quejarse, y con una gran risa demostró que no le importa un poco de incomodidad en su vida. No dudó en bromear sobre cómo debía sentarse en el automóvil.

Los dos atuendos de Selena Gomez que le regresaron la corona Enseña cómo los pantalones son tan femeninos como cualquier vestido.

Aunque para nada se ve cómoda, sí continúa dispuesta a hacer bromas. Esa es una de las muchas razones por las que es tan querida la famosa.

Te recomendamos en video: