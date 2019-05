"Simplemente soy animal": Rocío Toscano explica por qué se deja crecer los vellos de la axila y las piernas

Hace unas semanas, Rocío Toscano impactó en la web con una fotografía. Aplaudida, comentada y hasta criticada fue la imagen que subió la actriz de "Verdades Ocultas" a Instagram. Y es que en ella se le veía con uno de sus brazos en alto y con vellos en la axila.

"Selfi de recién. Los seres humanos tenemos pelos. Las mujeres somos seres humanos. Las mujeres tenemos pelos", escribió en ese entonces.

En ese contexto, hubo un usuario al que la actriz no dudó en responder, luego que se expresara en contra de su decisión de llevar pelos en las axilas. "Tienes un poco de axila en tus pelos", le dijo éste, a lo que Rocío Toscano replicó con una frase que sacó aplausos en la red social.

"Y esta otra", le contestó Rocío Toscano, provocando las risas y los aplausos en la red social.

"Y en esta otra": Rocío Toscano deja callado a seguidor que se burló de sus vellos en las axilas La actriz no dudó en responderle

Rocío Toscano: "Intento cada día ser más animal y menos robot"

La mañana de este jueves, Rocío Toscano estuvo en el matinal "Mucho Gusto". Ahí, la actriz comentó las críticas que ha recibido por no depilar sus axilas.

“Primero quiero dejar en claro que no fue una decisión. Es algo natural, a mi me da mucha lata tener que ir a depilarme siempre y simplemente soy animal, intento cada día ser más animal y menos robot, por eso me dejé mis pelos y ahora tengo mis piernas peludas“, expresó.

Al mismo tiempo, la otrora "Verdades Ocultas" comentó que tuvo una depilación láser fallida. “Tengo pelo, me salen bigotes, me depilé en ocho sesiones la cara, los brazos y todo y tengo mis pelos. No funciona, es una mentira para que no gasten plata. Y ahí pensé ‘esto es una mentira que me hace gastar tiempo y dinero’, prefiero ser como soy y chao, los pelos son parte de la naturaleza humana, animal”, sentenció.