Solo conoce sus escenas: Álvaro Gómez habló del final de Pacto de Sangre

Pacto de Sangre está viviendo sus últimos capítulos y son pocos los secretos que aún se mantienen ocultos. Anoche Gabriel encontró la cabeza de Daniela Solís en la casa del padre de Benjamín, donde el cirujano tenía secuestrado a Feliciano (Álvaro Gómez).

Muchas son las teorías que existen sobre los posibles finales de la teleserie y de cuál será el destino de los 4 amigos involucrados en el homicidio de Daniela Solís.

¡Tenebroso hallazgo! Gabriel encontró la cabeza de Daniela Solís en “Pacto de Sangre” El realizador de efectos especiales de la teleserie contó cómo recreo el cráneo de la actriz.

Pero al parecer ni Gómez tendría total conocimiento de cómo va a terminar esta exitosa producción nocturna. El actor conversó con el sitio web MiFotoMiHistoria sobre el incierto final de la producción de Canal 13.

"Hay muchas secuencias y cosas de las otras historias que yo desconozco"

“El final es inesperado incluso para todos nosotros que trabajamos en las grabaciones de la teleserie, porque de partida, en los últimos capítulos que grabamos ya no nos llegaban los capítulos completos, sino que sólo las escenas en las que participábamos, por lo tanto hay muchas secuencias y cosas de las otras historias que yo desconozco”, aseguró.

Gómez también contó detalles de su personaje, desde cómo logró hablar y manejar el vocabulario de los detectives hasta cómo realizar el trabajo. “Nosotros fuimos asesorados por Carlos Collao, ex PDI que me ayudó y me hizo un recorrido para proyectar la vida de Feliciano y por otro lado, con cosas técnicas como el vocabulario, la forma de expresarse al interior de las oficinas, o como cuando van a hacer un operativo o cuando hablan con un delincuente, etcétera”.

Los seguidores del thriller están expectantes por el final. El actor que da vida a Feliciano aseguró que “se viene sorpresivo y se viene buena la teleserie. Ha mantenido una línea con muy buenos cimientos, partiendo de una idea base muy buena que estaba procesada mucho tiempo antes de sacarla del horno”.

