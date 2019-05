Johanna Fadul es fuertemente criticada por pasear a su perro en un coche:

View this post on Instagram

Este #miercolesdemascotas día para pasear con @madonnaquint por las calles de mi ciudad. ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🐶🐶 Para los que preguntan por mi coche lo consiguen en @agrocampo_ Celebremos el día de las mascotas, únanse #miercolesdemascotas #teamoperra