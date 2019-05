FOTOS: Julianne Moore luce sexy y elegante, a sus 58 años, en el Festival de Cannes

El Festival de Cannes 2019, celebrado en Francia, ha sido una nueva oportunidad para Julianne Moore de demostrar que no solo posee fama y una reconocida carrera artística, sino también una pócima para lucir joven y radiante.

Con 58 años, la actriz ha asistido a la gala con dos atuendos que le permiten verse sexy. La alfombra roja fue testigo de un vestido verde, con hombros descubiertos, que acentuó su belleza. Además de ofrecer una tierna sonrisa, la ganadora del Óscar en 2014, sacó su lado más elegante.

Para un segundo día en la edición 72 del Festival de Cannes, Julianne Moore se mostró más reservada. En esta ocasión optó por un vestido negro y escotado. Sin embargo, tomó la decisión fashionista de utilizar encima un sobretodo.

La atención de las cámaras solo siguió sus movimientos durante su paso por la alfombra roja del evento. Además de el Óscar, Julianne Moore también ha sido galardonada en los Globos de Oro, Emy y Premios BAFTA.

Ha protagonizado películas de alta envergadura como Jurassic Park, Hannibal, The Hunger Games, Still Alice, que le hice ganadora del Óscar a Mejor Actriz, y su más reciente filmación: The Woman in the window.

En 2014 también fue premiada en el Festival de Cannes. La actriz se llevó el reconocimiento a Mejor interpretación femenina por Maps to the Stars.

