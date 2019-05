La artista compartió algunos momentos que vivió durante su paso en la alfombra roja de la película 'Ugly Dolls'; sin embargo, la parte más protagónica de su atuendo generó comentarios entre los internautas. Critican a Tini Stoessel por esta parte de su cuerpo

Martina 'Tini' Stoessel en las recientes semanas ha sorprendido a sus seguidores con nuevo contenido. La cantante ha hecho algunos estrenos musicales junto a artistas colombianos. No obstante, su voz también hace parte de una de las películas más esperadas del año. Lo que la ha posicionado como una de las mujeres más relevantes en el mundo artístico.

Y es que incluso su vida sentimental, con Sebastián Yatra llama la atención. Pero fue un pequeño detalle el que generó múltiples comentarios.

Su cuerpo ha generado halagos durante su carrera artística, sin embargo en la reciente foto que compartió en su Instagram su vestido tiene una apertura en el abdomen, dejando ver su ombligo.

Algunos usuarios de la red social se dieron cuenta que esta pequeña parte de su cuerpo tiene una forma esférica bastante característica.

"¿Soy la unica que no puede parar de ver su ombligo?", "No me gusta su ombligo", "No es perfecta, sus papás no la fajaron para que se le metiera el ombligo", son algunos de los comentarios.