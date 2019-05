Ella es Juliana Gómez, la exnovia de Juan Sebastián Quintero que se robó la atención

View this post on Instagram

Nunca trates de empezar por el final, ve paso a paso sin desesperarte, así sea gatear, si lo haces bien hecho, pronto correrás! @smartfitco #vivocomoquiero #delamanodedios #pasionporloquehago #bogota #actress #colombia #fitness #fit #fitnessmotivation #fitnessgirl #actitud #energia #fitnessaddict