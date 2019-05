Carrera de Britney Spears parece haber llegado a su fin, según revela su manager

Britney Spears puede que no esté lista para volver a los escenarios, al menos no en un futuro próximo, y tal vez nunca, según dijo su manager Larry Rudolph a la revista TMZ.

Según Rudolph, Britney no está en forma mental o física para reanudar los ensayos para una serie de espectáculos que se suponía debían comenzar en febrero.

Can you believe that this album was released 20 years ago today?! I can’t. It’s been the journey of a lifetime, but I’m grateful for every moment. Getting to know you all over the years has been such an incredible experience. Thank you for all your support ❤️ #BabyOneMoreTime20 pic.twitter.com/vbj10cDn2C

— Britney Spears (@britneyspears) January 12, 2019