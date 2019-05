¡La gran propuesta! Fernando Godoy le pidió matrimonio a su pareja

View this post on Instagram

11 de Mayo 2019 Un día inolvidable … el bautizo de Lua fue muy emotivo, En Diaguitas Valle del Elqui Donde la buena energía abunda. Y luego en uno de los trucos de magia del Payaso Luo le pedí matrimonio a quien hace años le dije en su cara que era la mujer de mi vida @ornella_dp . Hoy tenemos una hija hermosa y somos una familia … mas un entorno maravilloso que se unió para siempre y nos han acompañado toda la vida. Fue una catarsis de amor! Gracias a [email protected] por su cariño de siempre en cada esquina. Y a mi familia Rapanui que vino a dejar su mana para mi poki. @korohaoa @pukururutakeo5 @ariki.mau @manuz.tepano maururu .. y a sus padrinos @pgodoyb @javigodoyb @daweipineda @dalboscowine estoy explotando de felicidad . 🌙❤️