El actor de la novela 'Sin senos sí hay paraíso' sorprendió a sus seguidoras. La historia de la primera mujer que estuvo con Gregorio Pernía tuvo como resultado un hijo, que conoció luego de tres décadas. Luego comprobar su paternidad los dos se despidieron con una promesa; y ahora dejaron registrado todo su reencuentro. Video: Emotivo momento en el que Gregorio Pernía le da su apellido a su hijo de 32 años.

Hace poco más de dos meses se conoció que Gregorio Pernía tenía un hijo que no conocía; producto del primer encuentro sexual que tuvo a los 16 años, con la mujer que les ayudaba en la casa de su papá.

Aunque hubo un coqueteo, no existió una relación. Pero 32 años después conoció al fruto de ese encuentro, Diego. Tras realizar las pruebas de ADN se confirmó que el caleño sería su quinto hijo y el mayor.

El siguiente paso que realizó el actor fue cumplir su promesa. Ahora Diego cuenta con el apellido Pernia, y como constancia dejó todo el proceso grabado en su cuenta de Instagram.

En la notaría tercera de Palmira los dos hombres dejaron registrado su parentesco familiar. Primero Gregorio mandó un mensaje contundente, tanto para las parejas como para los hijos. Explicó que las diferencias de estrato social no son barreras ni argumentos para avergonzarse; esto mismo aplicado a los hijos, quienes no se deben avergonzar de las profesiones de sus padres.

"Así que muy orgulloso me siento hoy, de dar la cara y aclararle a toda la gente que no importa la condición social, no hay nada más violento que entre clases sociales (…) Me siento orgulloso de tener un hijo producto de muchas cosas bonitas de la vida y de una empleada de servicio que trabajó en la casa de mi casa", afirmó el actor.