¡Atrapados! Captan a Mayte Rodríguez en nuevo viaje junto a Diego Boneta

No cabe duda de que Mayte Rodríguez y Diego Boneta son la pareja del momento. Su romance estalló tras meses de rumores y, desde entonces, han acaparado toda la atención de los medios dentro y fuera del país.

Lo primero que se supo, fue que se encontraban de viaje en Colombia. Información que fue entregada por la periodista mexicana Nelssie Carrillo, quien además reveló que la rubia había visitado la tienda de la madre del actor en México.

"Me informan que el actor Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel en Luis Miguel, la serie, anda saliendo con una modelo chilena de 30 años, Mayte Rodríguez, quien es hija de la actriz chilena Carolina Arregui y el director de cine Óscar Rodríguez Gingins", dijo en su cuenta de Instagram.

Nuevo viaje

Luego que se confirmara su romance, la pareja se dejó ver en algunos locales como restaurantes y bares, en donde testigos aprovecharon la ocasión para tomarles fotografías que posteriormente fueron difundidas en Internet.

Pero ahora, aparecieron nuevas imágenes que dan cuenta de lo bien que se encuentra la relación entre ambos. Se trata de dos videos que fueron grabados durante algunas reuniones de la familia de Diego Boneta.

Uno de ellos, los muestra bailando en medio de los festejos por la graduación de la hermana del actor conocido por interpretar a Luis Miguel en su serie de Netflix.

"#diegoboneta y #mayterodriguez en Carolina del Norte, bailando danza kuduro. Celebrando la graduación de la hermana de Diego, Natalia, quien se graduó de Duke University", detalló la periodista.

En el otro video, aparecen dando un paseo junto a la familia de Boneta en Carolina del Norte. Todo, mientras cantan Play That Funky Music, del grupo Wild Cherry. "So much love", se lee en el clip que fue compartido por la hermana del actor.

"Mucho amor dice el video. Diego Boneta y la actriz chilena #mayterodriguez divirtiéndose en Carolina del norte con la familia de él", dijo la periodista.

