Una destrozada Frida Sofía pide perdón por “sus malos actos” y por vivir “una mentira”

Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, siempre está en el ojo del huracán… y ahora, abrió su corazón en Instagram para pedir perdón por lo que considera han sido los pasos errados en su vida.

Sin tapujos, la joven modelo reconoció que durante muchos años ha “cargado con mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida”, así lo expresó en un par de historias que publicó en su perfil de la red social.

“Ayer me dormí llorando y hoy me desperté con lágrimas en los ojos. Esto lleva más de meses sino años. No, no estoy aquí para victimizarme ni para caerte bien” comenzó el mensaje de la celebridad.

Aseguró que su comportamiento “últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón”.

Frida Sofía reconoce sus errores y promete cambiar

Aseguró que no pretende culpar a nadie de sus errores “y a culpar a los demás por mis desgracias. Desde hoy, actuaré y hablaré con el corazón en la mano, la mente con Dios y los pies es la tierra. Asumo toda la responsabilidad de mis malos actos así como los buenos”.

La nieta de Silvia Pinal insistió en disculparse. “Pido perdón a quien lastimé de alguna forma u otra, con o sin intención. También trabajaré en perdonar; pero para poder hacerlo también me tengo que desahogar”.

Durante su confesión, también reveló que ha vivido una mentira y que desea mejorar su realidad inmediata.

“Admito haber sido cómplice toda mi vida de vivir y seguir una mentira. Y por eso estoy tan desesperada de ser yo. No la hija de ni parte de ni nada… simplemente Frida”, enfatizó.

Aseguró que desde este momento verán cambios drásticos en ella y agradeció a las personas que en su vida le dan apoyo.

