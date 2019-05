Sala de cine proyecta película de La Llorona en lugar de Pikachu y trauma a niños de por vida

Desde su estreno miles de pequeños al rededor del mundo han estado ansiosos por ver la película Pokémon: Detective Pikachu y aunque muchos afortunados ya han podido disfrutar de la nueva aventura del tierno personaje, este no fue el caso de varios niños que asistieron al cine en Quebec, Canadá, ya que por error proyectaron la película de La Maldición de la Llorona provocando pánico entre los asistentes.

Todo indicaba que las cosas saldrían mal desde antes de que comenzara la película, ya que en los trailers aparecieron adelantos de las películas de terror Annabelle Comes Home, El Guason y Child's Play, aunque los asistentes no se quejaron en un inicio, algunos niños comenzaron a llorar.

Al fin comenzó la película y entonces todos notaron que definitivamente había habido un error, pues se proyectó La Llorona en lugar de la película de Pikachu, al darse cuenta del error, los padres se levantaron de inmediato y se apresuraron a sacar a sus hijos, si bien esto no fue para nada gracioso para los acompañantes de los niños, otros asistentes como Ryan George encontraron el lado cómico del asunto compartiendo todo en redes sociales.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95

— Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019