5 Películas en Netflix que debes ver cuando te sientas sola y necesites mejorar tu ánimo

Cuando estamos con el ánimo bajo, a veces solo basta una buena película para hacernos sentir mejor con nosotras mismas y dejar de pensar que estamos muy solas en el universo.

Nunca hay que subestimar el poder de una buena película. Puede abstraernos de una realidad complicada y trasladarnos a mundos más amables y positivos, al menos por un par de horas.

Películas en Netflix que debes ver cuando te sientas sola y necesites mejorar tu ánimo

Julie & Julia

Es una película para recobrar el ánimo enfocándote en tu pasión real, como Julie y Julia. La película muestra cómo dos mujeres siguen su amor por la cocina y exploran nuevos límites. En un extremo está la historia de Julia Child, que se abre camino hacia la fama de la cocinera casera, reseña Esquire. Por otro lado, una mujer llamada Julie se abre camino a través del prolífico libro de cocina de Child a través de un blog que gana atención nacional.

As Good As It Gets

Es una de las películas más entrañables de Jack Nicholson y encarna a un escritor de novelas románticas que es demasiado cascarrabias y además, con trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza. Su última esperanza de ser feliz es a través de la relación que establece con un perro muy dulce. A partir de ahí, desarrolla una relación con una camarera interpretada por Helen Hunt y se da cuenta de que este mundo podría no ser tan malo como pensaba.

Silver Linings Playbook

Es una comedia romántica poco convencional, puede parecer tosca o cruel a ratos, pero Silver Linings Playbook muestra que incluso cuando las cosas se complican y se vuelven rudas, todo se puede resolver con una broma autocrítica y un poco de amor.

Dumplin

Narra la historia de una reina de belleza de talla grande que fue criada por una reina de belleza que está envejeciendo y no acepta que sus días de gloria han terminado. Prepárate para las sonrisas llorosas gracias a Netflix.

Pasarela: Cuentos del Circuito Cat Show

Este documental perfecto sigue a los gatos reales que compiten en un concurso de gatos, y si eso no te hace sentir bien, no estamos seguros de quién puede ayudarte.

