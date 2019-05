Michelle Salas al fin revela su verdad sobre el distanciamiento de Frida Sofía

Desde que Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán, compartió un video en Instagram hablando del hartazgo que siente de ser comparada con su sobrina Michelle Salas los ojos de todos han estado sobre ellas. Ambas pertenecen a la llamada "Dinastía Pinal" pero su relación nunca ha sido la mejor.

En el video, la actitud de Frida es bastante agresiva ya que dice que está "hasta la m… de ser comparada con Michellita". Varias personas incluso cuestionaron se se encontraba pasada de copas o incluso drogada pero la joven lo negó furiosa.

"Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más 'cute'. Ya estoy hasta la madre que me comparen con Michelita".

Aunque Michelle Salas había optado por mantenerse lejos de los ataques de Frida, finalmete decidió hablar del tema y dar su versión de los hechos.

En entrevista con el programa Suelta la sopa, Michelle explicó:

“Yo a Frida no la veo hace mucho tiempo porque no la he frecuentado en navidades, ni nada. Hace mucho no la veo, la verdad”.çAl respecto de buscarla para arreglar sus diferencias, Michelle dijo: “Si ella me buscara… Es que sólo me busca en redes sociales. Se me hace raro, si me marcara por teléfono, sería diferente”