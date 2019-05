VIDEO: "Estoy muy orgullosa de ti", las tiernas palabras que Khloé Kardashian le había dedicado a Jordyn antes de su traición

Hace unos meses la vida de Khloé Kardashian cambió para siempre cuando se enteró de la traición de Tristan Thompson con la mejor amiga de su hermana Jordyn Woods.

Pero, en Keeping Up With The Kardashians todavía no ha llegado a ese duro momento de la vida de Khloé, y durante el próximo episodio veremos algo que pasó antes de ese terrible momento.

Y es que veremos a Khloé brindando por el éxito de su hermana Kylie y felicitando a quien, meses después la traicionaría con su pareja, Jordyn Woods.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa de ustedes, Kylie y Jordyn. Kylie, se lo duro que has trabajado en tu empresa y en todo, y quiero darte las gracias por ser tan generosa de compartir eso conmigo, con Kourtney y con Jordyn”, dice la madre de True en su discurso.

Y luego se refirió exclusivamente a Jordyn, a quien queda claro que consideraba parte de la familia y le dijo:

“Jordyn, también quiero brindar por ti ahora que vas a cumplir 21 años. Te conozco de siempre y estoy muy orgullosa de ti y de la mujer en la que te has convertido y en la que todavía queda por venir”.

Sin duda, no solo Kylie sentía un fuerte aprecio por Jordyn, Khloé también le tenía mucho cariño y por esta razón la traición de Tristan le dolió más que cualquier otra.

Te recomendamos en video