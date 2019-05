AUDIO Justin Bieber estrenó nueva canción a dúo con Ed Sheeran

Desde hace meses las fanáticas de Justin Bieber estaban deseando escuchar algo nuevo de su ídolo de 25 años. Ahora, regresa a las colaboraciones musicales de la mano de Ed Sheeran y el tema I Don’t Care.

Sheeran y Bieber previamente habían colaborado en 2015 en Love Yourself como parte del disco Purpose. Recientemente también ambos aparecieron en el tema Earth de Lil Dicky, reseñó Pitchfork.

Desde Purpose, Bieber ha realizado otras colaboraciones y entre las más recientes está la que hizo con DJ Khaled, Quavo y Chance the Rapper en No Brainer.

Las colaboraciones entre Justin Bieber y Ed Sheeran

Por su parte, Ed Sheeran publicó en 2017 su más reciente trabajo en solitario titulado Divide, su tercer álbum con el que se ganó un Grammy en 2018 a Mejor interpretación vocal y del que se desprenden los éxitos Castle on the Hill y Shape of You.

“Líricamente, la canción ensalza la comodidad de una relación a largo plazo, una actualización de estado que tanto Sheeran como Bieber pueden afirmar con confianza, donde una mala fiesta no te arrastrará hacia abajo y tampoco la "ansiedad agobiante" provocada por "personas" anónimas”, explicó la revista Variety sobre la nueva canción.

“No me importa / puedo lidiar con las noches malas / cuando estoy con mi bebé, sí”, es una de las frases que compone el coro de la canción que ya estamos tarareando.

