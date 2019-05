Estamos de fiesta: Renovaron Grey’s Anatomy por dos temporadas más

El público jamás se cansará de Grey’s Anatomy y precisamente la cadena ABC llegó con una buena noticia para todos: renovarán la serie por dos temporadas más, para un total de 17. Actualmente ese está transmitiendo la temporada número 15.

La serie dramática concentra en la actualidad al menos 10 millones de espectadores en la temporada actual, reseñó la revista EW.

La cadena también aprobó la sexta temporada de How to Get Away with Murder y la tercera temporada de Station 19.

El futuro casi infinito de Grey’s Anatomy

En su temporada número 15, Grey’s se ha convertido en uno de los dramas hospitalarios de mayor duración de la televisión.

Ellen Pompeo, la protagonista del drama en la piel de Meredith, está abordo en los planes futuros de la serie, a pesar de que pareció insinuar a EW a principios de año que la 16 era la última temporada en la que estaría.

“Claramente no estoy preparada en este momento para hacer un anuncio formal sobre mi futuro en el programa, pero realmente siento que hemos contado la mayoría de las historias que podemos contar. Es hora de que me mezcle. Definitivamente estoy buscando un cambio”, había declarado en ese entonces, aunque ya parece que cambió de opinión.

